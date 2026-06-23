Эксперты бьют тревогу из-за нейросетей: глобальные угрозы предрекают уже в ближайшее время Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спецслужбы альянса «Пять глаз» (туда входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия) впервые за долгое время выступили с совместным предупреждением: уже через несколько месяцев искусственный интеллект сможет проводить разрушительные кибератаки на правительства и корпорации. Они призвали мировых лидеров немедленно принять меры, поскольку время на раскачку практически закончилось. Об этом пишет газета The Guardian.

Заявление прозвучало на фоне недавнего запрета администрации США на использование передовой модели Fable от компании Anthropic иностранными гражданами. В альянсе «Пять глаз» пояснили, что ИИ, хотя и поможет в будущем укреплять защиту, уже сейчас многократно ускоряет рост сложности киберугроз. По их прогнозам, новые модели превзойдут все ожидания и кардинально изменят баланс сил в киберпространстве в считанные месяцы, а не годы.

Эксперты считают, что стремительное развитие генеративных моделей снижает порог входа для хакеров и делает атаки молниеносными. В связи с этим агентства настаивают на том, что киберриски больше нельзя считать чисто технической проблемой — это вопрос выживания бизнеса, за который отвечает высшее руководство.

Хотя в документе не упоминаются конкретные разработки, внимание всего мира приковано к Anthropic и её модели Fable 5, способной находить уязвимости.

Также разработчик Лоран Джейкобс рассказал, что развитие искусственного интеллекта создает новые глобальные риски для человечества, причем главная угроза кроется не в восстании машин, а в интеллектуальном расслоении общества.