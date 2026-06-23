Шойгу заявил, что ситуация на Украине и в Европе создает почву для экстремизма Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что происходящее на Украине и в Европе способствует возникновению условий для распространения экстремизма, насилия и межнациональной розни.

По его словам, происходящие события «не только оскорбляют память десятков миллионов жертв нацизма, но и создают почву для экстремизма, насилия и межнациональной розни». Шойгу также подчеркнул, что государства должны совместно пресекать любые попытки реабилитации нацизма и героизации нацистских преступников.

«Считаем нашим общим священным долгом пресекать любые попытки реабилитации нацизма и героизации нацистских преступников», — сказал секретарь Совета безопасности РФ, выступая на встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

Накануне посол МИД России Родион Мирошник заявил, что европейские страны закрывают глаза на неонацизм на Украине, считая его военным преимуществом. По его словам, Брюссель лоялен к радикальным настроениям Киева, поощряя нарушение гуманитарных норм ради своих целей.