«Скандал всея Европы»: Захарову возмутил отказ Politico публиковать статью Лаврова о конфликте на Украине

Захарова назвала вопиющим актом цензуры отказ Politico разместить статью Лаврова. Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала вопиющим актом цензуры отказ газеты Politico разместить у себя статью главы дипведомства Сергея Лаврова. Свое мнение она высказала в Telegram-канале.

По словам Захаровой, редакция издания целые сутки проверяла материалы об этимологии украинского кризиса и вопросам европейской безопасности, описанные Лавровым. Однако в итоге не захотела брать их из-за содержания. Это сильно возмутило Захарову.

«Это вопиющий акт цензуры. Скандал всея Европы. В центре ЕС находится информационная точка, которая выдает себя за радетелей европейских ценностей - демократии, свободы и благополучия - а на самом деле являет собой крайний пример цензуры и оруэлловских диктаторских практик», - написала дипломат.

Как уточнила Захарова, в основном площадку Politico использовали чиновники из Британии, Эстонии, Украины , Литвы и Греции. Следовательно, для газеты могут писать абсолютно любые государства Европы.

«То есть на центральную часть Евросоюза своим мнением давали те, кто в ЕС без году неделя, никогда в нем не состояли вообще или из него вообще вышли. С чем я Францию, Германию и Италию поздравляю», - написала она.

Ранее Захарова назвала настоящую цель поддержки Украины Западом. Дипломат заявила, что зарубежные страны хотят превратить украинскую территорию в военную лабораторию.