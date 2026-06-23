FT: Лондон удивлен и раздражен решением ЕС отложить саммит с Британией Фото: REUTERS.

Лондон остался недоволен сделанным на фоне отставки Кира Стармера решением Европейского союза перенести саммит ЕС – Великобритания, который был запланирован на 22 июля. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов.

По данным издания, председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что встречу решено отложить, чтобы предоставить Европейскому союзу возможность провести переговоры с будущим преемником премьер-министра Великобритании.

«Это решение вызвало удивление и раздражение в правительстве Стармера», — отмечается в публикации.

Напомним, в понедельник, 22 июня, Стармер подтвердил, что принял решение оставить пост премьер-министра Великобритании на фоне давления со стороны депутатов и ключевых министров его собственного правительства. Процедура избрания нового руководителя партии стартует 9 июля и завершится до возобновления работы парламента в сентябре.