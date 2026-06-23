Стоимость акций SpaceX за сутки обрушилась на 400 млрд долларов Фото: REUTERS.

Рыночная стоимость космической компании SpaceX, основанной Илоном Маском, за сутки снизилась на 400 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов в понедельник, 22 июня, акции компании подешевели на 16,43% — с 185 до 154,6 доллара за бумагу. На фоне падения котировок капитализация SpaceX сократилась до 2,037 трлн долларов против 2,437 трлн долларов днем ранее.

SpaceX дебютировала на бирже 12 июня. Первичное публичное размещение акций (IPO) компании стало крупнейшим в истории по объему привлеченных средств.

Накануне SpaceX предупредила ЕС о рисках глобальных помех спутниковой связи из-за инициативы Еврокомиссии о резервировании частотного диапазона для европейских провайдеров. Такие меры, как отметили в компании Илона Маска, могут ограничить доступ для американских и китайских компаний, включая Starlink, и нарушить работу критически важных служб, включая украинские.