Самосвал с землей заживо похоронил трёх детей: спасателям пришлось выкапывать их вручную Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В индийском округе Коттаракара произошла трагедия: перевернувшийся самосвал с грунтом погреб под собой школьников, ожидавших автобус. Жертвами инцидента стали трое детей, еще пятеро человек пострадали. Как сообщили местные власти, ЧП случилось на автобусной остановке в районе Нилешварам. Подробностями делится New India Express.

По данным полиции, грузовик на высокой скорости не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в остановочный павильон. От удара машина перевернулась, и весь находившийся в кузове грунт обрушился на людей. Несколько человек оказались в буквальном смысле заживо погребены под массой земли.

Спасателям пришлось вручную разбирать завалы, чтобы добраться до пострадавших. В момент аварии на остановке находились семь детей и один взрослый. Одним из погибших уже опознан местный житель по имени Харилал, остальные жертвы пока числятся как неустановленные личности, уточнили в правоохранительных органах.

Очевидцы произошедшего рассказали, что земля накрыла людей мгновенно, и те, кто выжил, получили серьезные травмы. Пять человек были оперативно извлечены из-под завалов и госпитализированы. Состояние двоих спасенных врачи оценивают как критическое, за их жизнь сейчас борются медики. Полиция уже начала расследование обстоятельств случившегося.

Ранее в Индии четыре человека сгорели заживо в результате крупного пожара в образовательном центре района Алигандж. Огонь охватил здание института и мгновенно распространился, заблокировав людей внутри.