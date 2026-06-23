Bloomberg: скандал с УПА* может сорвать конференцию по Украине в Гданьске Фото: REUTERS.

Набирающий силу скандал с героизацией деятелей Украинской повстанческой армии* (УПА*), в который втянулись и главарь киевского режима Владимир Зеленский, и президент Польши Кароль Навроцкий, может сорвать предстоящую конференцию по Украине в польском Гданьске. Об этом распереживалось издание Bloomberg.

«Исторические обиды угрожают сорвать ежегодную конференцию по... Украине в Польше и подорвать связи с одним из... важных европейских союзников (Киева - Прим ред.)», - говорится в сообщении.

При этом до сих пор остается неизвестным, посетит ли мероприятие сам нелегитимный украинский лидер. Хотя в Гданьск приедут и представители ЕС, и главы крупных корпораций.

Накануне сообщалось, что правительство Польши и глава киевского режима Владимир Зеленский не пригласили президента республики Кароля Навроцкого на конференцию по Украине, которая пройдет в конце недели в Гданьске.

Как писал сайт KP.RU, пресс-служба президента Польши сообщила, что Зеленский дважды уклонился от общения с Навроцким. Речь шла о телефонном разговоре и о личной встрече в Варшаве, где планировалось обсудить скандал с присвоением украинской воинской части имени пособников нацистов.

* Запрещенная в России экстремистская организация.