Продажу алкоголя во время выпускных запретят более чем в 40 регионах РФ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Более чем в 40 российских регионах будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя в субботу, 27 июня. Ограничения связаны с совпадением сразу двух крупных событий — Дня молодежи и школьных выпускных вечеров. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на анализ регионального законодательства.

Министерство просвещения РФ рекомендовало провести выпускные 27 июня. В этот же день, согласно закону, отмечается и День молодежи, выпадающий на последнюю субботу июня.

Местные власти самостоятельно устанавливают запреты на продажу алкоголя. Ограничения затронут Подмосковье, Ленинградскую, Свердловскую области, Башкортостан, Татарстан, Дагестан, Краснодарский и Камчатский края, а также ряд новых регионов и автономных округов. При этом в Санкт-Петербурге масштабный «сухой закон» совпадет с традиционным праздником выпускников «Алые паруса».

Как правило, запрет не касается заведений общепита (ресторанов и кафе), но розничные магазины полностью остановят продажу спиртного. Текст региональных нормативных актов призывает граждан и бизнес заранее подготовиться к вводимым мерам.

Ранее в России предложили легализовать онлайн-продажу спиртных напитков. Однако Росалкогольтабакконтроль выступил против подобных нововведений. В ведомстве отметили, что в таком случае будет невозможно следить за тем, чтобы несовершеннолетние не покупали алкогольные напитки.