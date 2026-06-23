Омбудсмены РФ и Украины договорились о взаимных визитах к пленным

Омбудсмен Яна Лантратова. Фото: Belkin Alexey/GLOBAL LOOK PRESS

Уполномоченные по правам человека России и Украины достигли соглашения о взаимных посещениях пленных и оперативном обмене данными. Об этом сообщила федеральный омбудсмен Яна Лантратова.

По ее словам, стороны уже формируют дорожную карту и план-график визитов для фиксации и проверки условий содержания пленных. Лантратова подчеркнула, что при возникновении запросов правозащитники будут незамедлительно обмениваться информацией о местонахождении конкретных лиц и состоянии их здоровья.

Омбудсмен назвала взаимодействие с украинской стороной «достаточно конструктивным». Она отметила, что совместная работа включает не только обмен, но и важную гуманитарную миссию по возвращению граждан.

«Многие семьи разъединены и не имеют никакой возможности встретиться. И на нашей первой встрече, так беспрецедентно получилось, нам уже удалось воссоединить семьи», — приводит РИА Новости заявление правозащитника.

Напомним, в начале июня Лантратова сообщила, что договорилась с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом об обмене списками гражданских лиц для их возвращения домой и совместном посещении пленных.