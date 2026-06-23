Ушаков: контакты с Уиткоффом и Кушнером нужны, но даты с Кремлем не согласованы. Фото: Кристина Кормилицына / POOL / ТАСС

Помощник президента Российской Федерации по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил 23 июня, во вторник, что в Кремле видят необходимость в контактах со спецпредставителем американского лидера Стивеном Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером.

Однако даты возможных новых переговоров на данный момент еще не согласованы, об этом Юрий Ушаков сообщил журналистам.

"Понимание есть, насчет того, что эти контакты нужны, но даты пока не согласованы", - сказал помощник Владимира Путина, отвечая на соответствующий вопрос представителя СМИ.

Ранее KP.RU писал, что Москва продолжает поддерживать связь с Вашингтоном по действующим каналам, несмотря на паузу в переговорном процессе по Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснял, что отсутствие активных переговоров не означает разрыва диалога между государствами.