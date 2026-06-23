СК установил личности причастных к атаке на автобус с детьми в Брянской области Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет России совместно с белорусскими коллегами установил личности организаторов и исполнителей удара по пассажирскому автобусу в Брянской области. Атака с использованием беспилотника произошла 17 июня текущего года, когда транспорт следовал по маршруту из Гомеля в Геленджик. Подробности рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Жертвой трагедии стал один человек, еще восемь пассажиров получили ранения, причем среди пострадавших оказалось шестеро детей. Следствие пришло к выводу, что преступление было совершено боевиками с Украины под руководством командующего Силами беспилотных систем Роберта Бровди и начальника разведки Олега Иващенко. Именно они отдали приказ на уничтожение гражданского транспорта на территории России.

Также были названы непосредственные участники теракта. Это военнослужащий Дмитрий Ткаченко из подразделения «Химера», Игорь Жуков из отряда «Шквал» и Владислав Наум из центра спецопераций ВСУ. Всем пятерым фигурантам уже заочно предъявлено обвинение по статье о теракте, повлекшем гибель людей.

В настоящее время российские следователи начали процедуру объявления злоумышленников в международный розыск. Суд планирует избрать им меру пресечения в виде заключения под стражу заочно. Личности возможных пособников продолжают устанавливать, а расследование уголовного дела активно ведется.

KP.RU писал, что большинство пострадавших в результате террористической атаки — дети. Они были членами детской футбольной команды, ехавшими на отдых.