В доме оппозиционного депутата парламента Армении Сагателяна проводят обыски Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Армении сотрудники Следственного комитета проводят обыски в доме одного из лидеров оппозиции. Речь идет о депутате парламента от крупнейшей оппозиционной фракции «Армения» Ишхане Сагателяне. Эту информацию 23 июня подтвердил ТАСС его коллега по фракции Гегам Манукян.

Следственные действия идут по адресу проживания оппозиционного политика. Об этом заявила пресс-секретарь Следственного комитета республики Кима Авдалян. Она уточнила, что все процессуальные действия осуществляются в рамках возбужденного уголовного дела. При этом представитель ведомства не стала раскрывать никаких дополнительных подробностей о причинах визита силовиков или о том, по какой именно статье ведется расследование.

Ранее KP.RU сообщал, что оппозиционный блок «Армения» во главе с экс-президентом Робертом Кочаряном заявил о намерении оспаривать итоги парламентских выборов, говоря о давлении на оппозицию в ходе кампании.