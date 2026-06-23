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НовостиПроисшествия23 июня 2026 7:40

Бровди и Иващенко привлечены как обвиняемые по делу об атаке на автобус с детьми

СК РФ сообщил о новых обвиняемых по делу об атаке на автобус из Беларуси
Елизавета КУЗНЕЦОВА
МИД Белоруссии требует международной оценки атаки ВСУ на автобус с детьми. ФОТО: Егор Ковальчук

МИД Белоруссии требует международной оценки атаки ВСУ на автобус с детьми. ФОТО: Егор Ковальчук

Следственный комитет РФ привлек к уголовной ответственности в качестве обвиняемых Бровди и Иващенко по делу об атаке на автобус с детьми из Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следствие также установило личности трех украинских военнослужащих, которые являются непосредственными исполнителями атаки на автобус.

В ведомстве добавили, что планируют объявить Бровди, Иващенко и трех установленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в международный розыск в рамках расследования данного уголовного дела.

Напомним, СК Белоруссии официально квалифицировал произошедшее как «Акт терроризма» и возбудил соответствующее уголовное дело. МИД Беларуси потребовал международной оценки атаки ВСУ.