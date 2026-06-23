Стала известна причина смерти народного артиста Ножкина

Причиной смерти артиста Ножкина стала продолжительная болезнь. Фото: кадр фильма

Продолжительная болезнь стала причиной смерти народного артиста РСФСР, актера и писателя Михаила Ножкина. Как сообщили ТАСС в семье артиста, в последнее время он испытывал упадок сил.

«Продолжительная болезнь послужила причиной смерти, и человеку было 89 лет. Последние дни он отказывался и от воды, и от еды», — рассказала собеседница информагентства.

Михаил Ножкин известен зрителю по ролям в фильмах «Хождение по мукам», «Одиночное плавание», «На два часа раньше» и «Ошибка резидента». Всесоюзная слава пришла к нему после выхода последней картины, где прозвучала песня «Я в весеннем лесу пил березовый сок», ставшая народным хитом. Актер также снимался в киноэпопее «Освобождение» и телесериале «Хождение по мукам», который сам считал вершиной творчества. Его карьера в кино была активной до середины 1980-х годов.

Напомним, актер и литератор Михаил Ножкин умер 22 июня. Печальное известие сообщил Союз кинематографистов России. Он состоял в организации с 1973 года, с 1995 года был членом Союза писателей.