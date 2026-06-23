Ушел из жизни Михаил Ножкин: легендарный актер фильмов «Хождение по мукам» и «Ошибка резидента»

Умер актёр из «Ошибки резидента» и «Хождения по мукам» Михаил Ножкин. Фото: кадр фильма

Умер народный артист РСФСР Михаил Ножкин. Литератору и композитору было 89 лет. Причины смерти артиста пока неизвестны. Об этом 22 июня сообщил Союз кинематографистов.

Актер вошел в историю кинематографа благодаря ролям в таких фильмах, как «Хождение по мукам», «Одиночное плавание», «На два часа раньше» и многих других.

Прежде чем стать артистом, Ножкин прошел суровую школу рабочей жизни — строительный техникум, работа фрезеровщиком, плотником и арматурщиком. Параллельно посещал студию при Театре эстрады, впоследствии был принят в его труппу.

Кинодебют Ножкина состоялся в фильме «На два часа раньше», а всесоюзная известность пришла после выхода «Ошибки резидента», где прозвучала ставшая знаменитой песня «Я в весеннем лесу пил березовый сок». Далее последовали работы в киноэпопее «Освобождение» и телесериале «Хождение по мукам» — последний артист считал вершиной своего творчества. Актерская карьера Ножкина была активной вплоть до середины 1980-х годов.

Талант Ножкина не ограничивался сценой и кино. Он также писал либретто, пьесы, эстрадные программы и тексты для артистов разговорного жанра. В 1980–1990-е годы он участвовал в общественно-политической жизни, состоял в творческих союзах и общественных организациях.

Ножкин состоял в Союзе кинематографистов с 1973-го, в Союзе писателей — с 1995-го, а с 2018 года был сопредседателем его правления.

Ножкин был женат на Ларисе Голубиной 45 лет. В 1959 году они поженились, и вскоре Лариса забеременела, но ребенка сохранить не удалось. Врачи сообщили, что она больше не сможет иметь детей. Лишь спустя годы открылась еще одна страница биографии Ножкина. В 2019 году стало известно, что у артиста есть внебрачный сын.

Ножкин был награжден орденами «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского, а также удостоен Государственной премии РСФСР в 1982 году. Ему присвоены звания народного артиста РСФСР и заслуженного деятеля культуры Польской Народной Республики.

10 июня стало известно о смерти народной артистки СССР Людмилы Чурсиной. Артистка ушла из жизни в 84 года после продолжительной болезни.

14 июня в возрасте 48 лет умерла актриса Татьяна Плетнева. На протяжении нескольких лет артистка боролась с онкологическим заболеванием.