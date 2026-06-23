Оборудование роддома в Славянске вывозят, здание отдают под нужды ВСУ Фото: REUTERS.

В подконтрольном украинским силам Славянске Донецкой Народной Республики начали демонтировать медицинское оборудование местного родильного дома. Как рассказали РИА Новости в российских силовых структурах, все оснащение вывозят в город Лозовая Харьковской области.

По словам собеседника агентства, данные действия связаны с приближением линии боевого соприкосновения. Представитель силовых ведомств уточнил, что после освобождения помещений само здание планируют использовать для нужд украинских боевиков. В частности, его хотят задействовать как складской объект и пункт временной дислокации личного состава.

В то же время, как отметил источник, эвакуация гражданского населения из Славянска официально не проводится. Учителям школ, врачам, сотрудникам коммунальных служб и государственным служащим никаких распоряжений о выезде не давали. Однако, по данным силовых структур, из города в принудительном порядке вывозят детей.

Это происходит на фоне заявлений Минобороны РФ, сделанных в середине июня. В ведомстве тогда отмечали, что Киев активно готовится к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, что, в свою очередь, повлечет за собой утрату контроля над всей Славянско-Краматорской агломерацией.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав двух мотострелковых бригад с освобождением населенного пункта Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике. Глава военного ведомства тогда отметил, что в ходе упорных боев на Славянском направлении российские военнослужащие проявили образцы храбрости и самоотверженности.