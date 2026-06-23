Вашингтон призвал Москву и Киев возобновить мирные переговоры Фото: REUTERS.

В Вашингтоне призвали Москву и Киев как можно скорее вернуться за стол переговоров. Американские дипломаты настаивают на немедленном прекращении огня и переходе к мирному урегулированию. Такую позицию официальный представитель США озвучил в ходе заседания Совета Безопасности ООН, посвящённого Украине, которое прошло по инициативе западных стран.

«Соединенные Штаты привержены достижению прекращения огня и урегулирования путем переговоров, чтобы как можно скорее положить конец конфликту между Россией и Украиной. Настало время для немедленного прекращения огня», — уточнил заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негреа.

Тема переговоров прозвучала и в недавнем выступлении президента США Дональда Трампа. На авиабазе под Вашингтоном он вновь прокомментировал ход украинского кризиса и выразил уверенность, что конфликт будет урегулирован. Глава Белого дома заявил, что Америка способна справиться с этой задачей.

При этом Трамп признался, что изначально надеялся на более быстрое завершение боевых действий. Он пояснил, что реальность оказалась несколько сложнее, чем ожидалось, но работа по достижению мира продолжается.

Ранее Владимир Путин выражал уверенность в том, что Москве по силам найти на Украине того, кто мог бы подписать мирное соглашение. Российский лидер указал, что такой документ будет историческим.