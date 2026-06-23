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НовостиОбщество23 июня 2026 8:17

Онищенко рассказал, возможно ли распространене мелиоидоза в России

Онищенко: риска распространения мелиоидоза в России нет
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Онищенко: риска распространения мелиоидоза в России нет

Онищенко: риска распространения мелиоидоза в России нет

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Угроза распространения мелиоидоза на территории России отсутствует. Таким образом академик РАН, эпидемиолог и заместитель президента РАО Геннадий Онищенко прокомментировал недавнее известие о госпитализации российской туристки.

«Если заболевшую госпитализировали, то риска никакого нет», — подчеркнул Онищенко, уточнив, что мелиоидоз относится к категории особо опасных бактериальных инфекций и может протекать в самых разных формах, включая скрытую, когда у пациента нет явных симптомов.

Онищенко пояснил, что пути передачи бактерии разнообразны. Заразиться можно воздушно-капельным и алиментарным путем (через инфицированную воду и пищу), а также контактным — например, если возбудитель попадет на поврежденную кожу или ранку. При развитии болезни могут серьезно пострадать внутренние органы, в частности легкие, печень и почки.

Напомним, во вторник, 23 июня, в Роспотребнадзоре сообщили о выявлении завозного случая мелиоидоза. Инфекцию обнаружили у россиянки, вернувшейся из поездки в Таиланд. В ведомстве уточнили, что в настоящий момент женщина госпитализирована, ее состояние оценивается как тяжелое.