Telegram снова заработал после блокировок на время экзамена в Индии Фото: Shutterstock.

Telegram снова заработал в Индии после снятия временной блокировки. Об этом сообщает газета Deccan Herald.

Мессенджер ограничивали по требованию национального агентства по тестированию. Запрет действовал до 22 июня, пока в стране проходила пересдача вступительных медицинских экзаменов.

Высокий суд Дели признал решение властей обоснованным. Там сочли, что ситуация была чрезвычайной, а сам запрет соответствовал установленным процедурам.

«Приложение для обмена сообщениями Telegram начало работать у некоторых зарегистрированных пользователей во вторник, после того как его временная блокировка была снята 22 июня», — говорится в материале.

Первоначально экзамен проводился в мае, но его результаты отменили после крупного скандала с утечкой материалов. По данным национального агентства по тестированию, власти решили ограничить Telegram только после того, как другие меры не смогли остановить распространение поддельных ответов.

Во вторник приложение снова стало доступно для скачивания в Google Play на устройствах Android. При этом в Apple App Store для пользователей iPhone оно пока не вернулось. Некоторые пользователи также продолжают сообщать о сбоях в работе мессенджера.

Ранее в Индии временно заблокировали Telegram из-за мошенничества с экзаменами NEET. Власти заявляли, что через платформу распространялись поддельные ответы и материалы, которые могли вводить абитуриентов в заблуждение.