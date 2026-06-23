В Новосибирской области осудили подростков за покушение на убийство военного Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области суд вынес приговор двум подросткам, которых признали виновными в покушении на убийство военнослужащего. Несовершеннолетние действовали по заказу украинских спецслужб и планировали отравить мужчину ядовитой смесью. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По версии следствия, злоумышленникам пообещали денежное вознаграждение за убийство. Исполнители получили от кураторов три емкости с опасными химикатами. Днем 26 июля 2025 года они нанесли отраву на ручку и зеркало автомобиля жертвы, снимая процесс на телефон.

СК показал видео с готовившими покушение на военного в Новосибирской области

Довести преступление до конца подросткам помешали сотрудники ФСБ, которые пресекли их действия. В ходе расследования провели множество экспертиз и привлекли специалистов-фармацевтов. Суд назначил молодым людям наказание в виде 5 лет воспитательной колонии.

В СК предупредили, что иностранные вербовщики активно ищут жертв через соцсети. Правоохранители призвали молодежь немедленно сообщать о подозрительных предложениях.

Ранее в Подмосковье сотрудники ФСБ пресекли деятельность двух российских граждан, которые планировали взорвать железнодорожный состав с горюче-смазочными материалами. Они действовали по заданию украинских кураторов.