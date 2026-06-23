Минимум 10 россиян заразились лихорадкой денге на Мальдивах

Россияне на Мальдивах жаловались на слабость и высокую температуру. Фото: Martin Moxter/Global Look Press

Как минимум 10 российских граждан заразились лихорадкой денге, отдыхая на Мальдивах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot о ссылкой на источники.

Туристы подхватили болезнь на курорте Иру Фуши. Он считается одним из лучших семейных направлений в Индийском океане. По словам путешественников, они заселились в 5-звездочный отель Sun Siyam Iru Fushi, где обитали полчища комаров. Россияне сразу же оповестили об этом сотрудников отеля, но те так и не смогли решить проблему.

В итоге через некоторое время у одного из мужчины появились симптомы лихорадки денге: повышенная температура, слабость в теле и сильные головные боли. Турист занимался самолечением. Двое других россиян перенесли инкубационный период и вернулись домой в Москву с первыми признаками денге. После этого они сразу записались в частную клинику для сдачи анализов, которые подтвердили диагноз «лихорадка денге». Сейчас граждане пребывают в инфекционной больнице. Их состояние оценивается как тяжелое.

Канал также отмечает, что еще несколько случаев болезни замечено среди семейных пар, которые отдыхали на островах. Симптомы у них были те же.

Ранее сообщалось, что в Конго растет число зараженных лихорадкой Эбола. В ВОЗ подтвердили 550 случаев заболевания.