Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Париж сам не против втайне запрашивать дискретные контакты с Москвой. Об этом заявил руководитель Министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время круглого стола с участием послов, посвященного ситуации вокруг Украины.

По его словам, французские политики непублично продолжают поддерживать связи с нашим государством. Несмотря на официальную антироссийскую риторику, Франция заинтересована в сохранении каналов общения с Москвой. Министр подтвердил, что подобные сигналы нередко поступают в Кремль.

«Скажу откровенно, Париж, наверное, и сам не прочь втайне от Брюсселя и всех остальных попросить о конфиденциальных контактах с Москвой», - отметил дипломат.

Ранее Сергей Лавров сообщал, что продление санкций Евросоюза сразу на год говорит о том, что страны Европы хотят «капитуляции России». Однако, как не раз отмечали в Кремле, наша страна имеет огромный опыт минимизации последствия ограничений.