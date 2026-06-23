Ушаков заявил, что никакой конкретики по приезду Пашиняна в Москву пока нет Фото: REUTERS.

По визиту премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву пока нет никакой конкретики. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Журналисты спросили его, появилась ли ясность по срокам возможной поездки Пашиняна в российскую столицу. Ушаков ответил коротко.

«Нет пока. Нет», — сказал помощник президента.

Других деталей по возможному визиту он не привел. Равно, как и не раскрыл каких-либо других подробностей.

Немногим ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента России Владимира Путина с Днем России. Все произошло непосредственно в дату праздника, 12 июня. В обращении он выразил уверенность, что армяно-российское взаимодействие будет укрепляться. Соответствующее сообщение передавал кабмин Армении.