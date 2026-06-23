Путин: навязываемые Западом правила скрывают неуважение чужого суверенитета Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин заявил, что навязываемые Западом «правила» скрывают неоколониальные амбиции и неуважение суверенитета независимых государств, и такие подходы категорически не устраивают Москву. Об этом говорится в приветственной телеграмме главы государства, которую зачитал помощник лидера РФ Юрий Ушаков на форуме «Примаковские чтения».

По словам Путина, страны Запада якобы ратуют за некий мир, основанный на правилах, однако за этим лозунгом кроются совсем иные намерения.

«За этим лозунгом скрываются откровенно неоколониальные амбиции, неуважение суверенитета независимых государств, стремление вмешиваться в их внутренние дела, принуждать их менять свои внешнеполитические приоритеты», — говорится в телеграмме.

Российский лидер подчеркнул, что Москва отстаивает принципиально иные, подлинно демократические принципы устройства мировых отношений. По его словам, речь идет о безусловном соблюдении всеми участниками международного права, незыблемом статусе Совета Безопасности ООН, равноправии и взаимном уважении государств, а также о праве каждой страны самостоятельно определять свой путь развития.

Ранее Владимир Путин в приветствии участникам XIV Петербургского международного юридического форума заявил о необходимости опоры на общепризнанные нормы и принципы международного права для обеспечения глобальной и региональной стабильности.