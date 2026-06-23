Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика23 июня 2026 9:01

Путин: навязываемые Западом правила скрывают неуважение чужого суверенитета

Президент России заявил, что навязываемые Западом правила скрывают неоколониальные амбиции
Анна АДАМАЙТЕС
Путин: навязываемые Западом правила скрывают неуважение чужого суверенитета

Путин: навязываемые Западом правила скрывают неуважение чужого суверенитета

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин заявил, что навязываемые Западом «правила» скрывают неоколониальные амбиции и неуважение суверенитета независимых государств, и такие подходы категорически не устраивают Москву. Об этом говорится в приветственной телеграмме главы государства, которую зачитал помощник лидера РФ Юрий Ушаков на форуме «Примаковские чтения».

По словам Путина, страны Запада якобы ратуют за некий мир, основанный на правилах, однако за этим лозунгом кроются совсем иные намерения.

«За этим лозунгом скрываются откровенно неоколониальные амбиции, неуважение суверенитета независимых государств, стремление вмешиваться в их внутренние дела, принуждать их менять свои внешнеполитические приоритеты», — говорится в телеграмме.

Российский лидер подчеркнул, что Москва отстаивает принципиально иные, подлинно демократические принципы устройства мировых отношений. По его словам, речь идет о безусловном соблюдении всеми участниками международного права, незыблемом статусе Совета Безопасности ООН, равноправии и взаимном уважении государств, а также о праве каждой страны самостоятельно определять свой путь развития.

Ранее Владимир Путин в приветствии участникам XIV Петербургского международного юридического форума заявил о необходимости опоры на общепризнанные нормы и принципы международного права для обеспечения глобальной и региональной стабильности.