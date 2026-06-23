«Прикрывала телом»: многодетная мать рассказала, как спасла своих детей во время разрушительного торнадо в Свердловской области

Торнадо пришел в Кушву со стороны городского пруда Фото: читатель «КП»

Жительница Кушвы героически спасла своих пятерых детей во время торнадо, разрушившего их дом. Об этом женщина рассказала корреспонденту «КП-Екатеринбург».

По ее словам, удар стихии застал семью врасплох. Началась сильная гроза, и напуганные дети прижались к матери. «В какой-то момент начался сильный гул. Я выглянула в окно, а на соседнем участке полетели вещи», — вспоминает женщина.

Старшие дети в панике побежали в свою комнату, и прямо в этот момент там рухнула стена. Ребята оказались под завалами, а выход заблокировал упавший шкаф-купе. Однако мать не растерялась. «Я давала детям указания, кричала, они ориентировались на мой голос. Сама же прикрывала младших дочек своим телом, повредила себе ногу», — рассказала она.

На помощь оперативно прибежали близкие, которые помогли откопать детей. Мать сразу отправила их к подругам, а сама осталась на руинах. «Дети просили меня, чтобы я поехала с ними и не оставалась возле дома. Сегодня я их еще не видела. Подруги говорят, что они еще спят. Видимо, намучались вчера», — делится жительница Кушвы.

К сожалению, возвращаться семье некуда. Половина дома разрушена, все идет под снос.

Напомним, торнадо обрушился на Свердловскую область в понедельник, 22 июня, пройдя Нижний Тагил — Кушва. По данным МЧС, пострадали 16 человек, разрушены 32 дома, повреждены 99 зданий, 25 автомобилей и 15 линий электропередачи. В Кушве пострадала инфраструктура. Без света остались тысячи жителей. Для пострадавших без жилья развернут ПВР на 50 человек.

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