Лукашенко рассказал о скорой встрече с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что скоро встретится с лидером России Владимиром Путиным. Подробности встречи он раскрывать не стал. Об этом пишет издание «БЕЛТА».

«Есть ли такие вопросы? Как их будем решать? И проблемные вопросы (если они есть) в наших отношениях», — сказал глава Белоруссии в разговоре с журналистами издания. Однако подробности он опустил.

Напомним, в Кремле сообщали, что президенты Белоруссии и России планируют встретиться в ближайшем будущем. Одна из главных тем их беседы — угрозы главаря киевского режима Владимира Зеленского в адрес Минска. В Кремле сочли агрессию бывшего комика не только недопустимой, но и посягающей на суверенитет Белоруссии.