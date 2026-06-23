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НовостиПолитика23 июня 2026 9:07

Лукашенко рассказал о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии не раскрывал подробности диалога с Путиным
Людмила МИТРОХИНА
Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что скоро встретится с лидером России Владимиром Путиным. Подробности встречи он раскрывать не стал. Об этом пишет издание «БЕЛТА».

«Есть ли такие вопросы? Как их будем решать? И проблемные вопросы (если они есть) в наших отношениях», — сказал глава Белоруссии в разговоре с журналистами издания. Однако подробности он опустил.

Напомним, в Кремле сообщали, что президенты Белоруссии и России планируют встретиться в ближайшем будущем. Одна из главных тем их беседы — угрозы главаря киевского режима Владимира Зеленского в адрес Минска. В Кремле сочли агрессию бывшего комика не только недопустимой, но и посягающей на суверенитет Белоруссии.