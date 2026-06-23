ВСУ нанесли ракетный удар по Алексеевке в Белгородской области Фото: REUTERS.

ВСУ нанесли ракетный удар по городу Алексеевка в Белгородской области. По предварительным данным, украинские боевики атаковали мирный город с помощью реактивных снарядов. Информацию об этом предоставил оперативный штаб региона.

В результате прямого попадания боеприпасов на одном из местных предприятий вспыхнул пожар, который оперативно потушили прибывшие спасатели. Также осколками повредило кровлю частного жилого дома, но, к счастью, обошлось без жертв среди гражданских.

Также стало известно о происшествии в Ракитянском округе. В поселке Пролетарский при взрыве беспилотника один из военнослужащих получил слепое осколочное ранение в область виска. Медики оказали раненому помощь прямо на месте.

Помимо этого, под удар дронов попал Шебекинский округ. В селе Новая Таволжанка после атак FPV-дронов оказались выбиты стекла, а также повреждены кровли, фасады и заборы на двух частных подворьях и двух хозяйственных постройках. Один дом полностью сгорел дотла.

В самом городе Шебекино беспилотник атаковал микроавтобус, в результате чего транспорт получил значительные механические повреждения. Все последствия атак в данный момент устраняются экстренными службами.

При этом Минобороны РФ сообщило, что в течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 143 украинских дрона.