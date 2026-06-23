ВС РФ уничтожают разрозненные группы ВСУ в юго-западной части Константиновки Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российские военные продолжают зачистку юго-западных окраин Константиновки, ликвидируя разрозненные группы украинских боевиков. Об этом 23 июня, во вторник, сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Российские военные из состава Южной группировки войск наступают в Константиновке Донецкой Народной Республики по всем направлениям, уточнили в российском военном ведомстве.

Всего подразделения Южной группировки ВС РФ за минувшие сутки освободили в Константиновке 128 зданий, потери украинской стороны за это же время составили до 90 боевиков, а также 22 автомобиля, одно орудие полевой артиллерии, три квадроцикла, станцию радиоэлектронной борьбы, 29 наземных робототехнических комплексов и 22 пункта управления БПЛА.

Ранее KP.RU писал, что южная часть Константиновки в Донецкой Народной Республике перешла под полный контроль российской армии. Командир батальона 78-го мотострелкового полка с позывным ДЗ тогда уточнил, что на этой территории остались лишь единичные разрозненные группы боевиков, а оборона ВСУ держится исключительно на контроле воздушного пространства.