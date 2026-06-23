Лукашенко готовится к длительной командировке за границу

Лукашенко заявил, что через несколько дней в Белоруссии пройдет Форум регионов. Фото: Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время отправится в продолжительную командировку за границу. Политика цитирует Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

По словам Лукашенко, через несколько дней в стране пройдет Форум регионов. Он охарактеризовал мероприятие как важную площадку для обсуждения не только текущих, но и долгосрочных задач. Президент подчеркнул, что основное внимание к этой работе должно быть уделено со стороны правительства.

«У меня тут длительная командировка», - заявил Лукашенко, обращаясь к премьер-министру Белоруссии Александру Турчину.

Ранее белорусский лидер рассказал, что скоро встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. При этом дату он так и не раскрыл. Стоит отметить, что в Кремле также подтверждали, что совсем скоро состоится личная беседу двух глав государств.