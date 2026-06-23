На предприятии в Белгородской области вспыхнул пожар после атаки ВСУ

ВСУ ударили ракетами по Алексеевке в Белогородской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На предприятии в белгородском городе Алексеевка вспыхнул пожар после того, как Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар. Эта информация появилась в канале регионального оперштаба в «Максе».

«Город Алексеевка подвергся ракетному обстрелу. В результате прилета боеприпасов на территории предприятия произошло возгорание, которое было ликвидировано пожарными расчетами. Кроме того, повреждена кровля частного дома», - указано в публикации.

В Шебекинском округе зафиксированы повреждения в трех частных домах, еще один дом полностью сгорел. В Грайворонском округе сдетонировал вражеский дрон, из-за чего пострадало остекление у коммерческого объекта.

Ранее KP.RU писал, что 23 июня украинские боевики ударили по школе в Каменско-Днепровском муниципальном округе Запорожской области. В итоге здание получило повреждения - в нем выбиты стекла и разрушен генератор.