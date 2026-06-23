Лавров: Россия готова разговаривать с Украиной

Глава МИД России Сергей Лавров Фото: REUTERS.

Российская сторона в любое время готова вернуться за стол переговоров с Украиной и продолжить диалог именно с того места, где он был прерван. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по ситуации вокруг Украины.

«Мы готовы разговаривать с Киевом, как мы и были готовы всегда. Мы были готовы разговаривать в Стамбуле в 2022 году, когда украинцы привезли свои предложения о том, на каких условиях прекратить этот конфликт с обеспечением законных интересов Донбасса», — добавил Лавров.

При этом глава МИД подчеркнул, что настрой на диалог у России был всегда и он никуда не исчезал.

Ранее президент России Владимир Путин также касался темы мирных инициатив. Глава государства пояснил, что установление полного контроля над Донбассом и заключение итоговой сделки по Украине являются взаимодополняющими процессами. Президент уточнил, что эти два события не противоречат друг другу и могут реализовываться параллельно.