Балицкий: коммунальщик погиб от удара ВСУ по Запорожской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В результате обстрелов со стороны ВСУ в Запорожской области погиб сотрудник коммунальной службы, а также пострадали двухлетняя девочка и пожилой мужчина. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в мессенджере «Макс».

По словам Балицкого, в селе Ивановка под Энергодаром осколочные ранения получил двухлетний ребенок. Малышка в крайне тяжелом состоянии доставлена в Мелитопольскую больницу, где врачи борются за ее жизнь. В Васильевке ранен мужчина 1958 года рождения, ему оказывают помощь на месте, а позже отправят в ту же клинику.

В Энергодаре от вражеского удара погиб работник службы благоустройства во время выполнения своих обязанностей. Глава выразил соболезнования семье погибшего и пообещал необходимую поддержку. Также под ударом оказалось село Водяное: пять дронов атаковали школу №1, повредив столовую, окна и генератор, но люди не пострадали.

Ранее стало известно, что ВСУ ударили по школе в Каменско-Днепровском муниципальном округе Запорожской области, в результате чего здание получило повреждения.