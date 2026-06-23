Главный мышелов Британии выразил решительный протест: кот Ларри возмутился планами сменщика Стармера

Кот Ларри возмутился планом сменщика Стармера подселить к нему собаку Фото: REUTERS.

Главный мышелов на Даунинг-стрит, кот Ларри, публично возмутился планами Энди Бернхэма, вероятного преемника Кира Стармера, который собирается привезти с собой собаку.

Поводом для дипломатического демарша стал пост Питера Кардуэлла, автора книг «Политические животные» и «Тайная жизнь специальных советников». Писатель сообщил в соцсети X, что вместе с уходящей семьей Стармеров резиденцию покинут и коты Джоджо и Принс. Однако их место пустовать не будет.

«Похоже, Энди Бернхэм привезет на Даунинг-стрит собаку Акселя, взятую из приюта. Борис, Сунак, Хант и Джавид недавно стали хозяевами собак на Даунинг-стрит», — написал Кардуэлл.

Реакция Ларри последовала незамедлительно. «Собака?! Это не входило в наши договоренности, Бернхэм!» — сказано на официальной странице пушистого чиновника в X.

Стоит отметить, что на Даунинг-стрит уже давно идет скрытая борьба за влияние между кошачьими и собачьими фракциями. Ларри, занимающий пост Главного мышелова с 2011 года, успешно отстоял свое место, даже когда Борис Джонсон и Риши Сунак приводили в резиденцию собак.

Напомним, в понедельник, 22 июня, Кир Стармер объявил об отставке на фоне давления со стороны депутатов и ключевых министров его собственного правительства. Процедура избрания нового главы партии стартует 9 июля и завершится до возобновления работы парламента в сентябре.