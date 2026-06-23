Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что устойчивость российской экономики не вызывает сомнений, даже несмотря на текущую конъюнктуру на сырьевых рынках.

«Никаких поводов для сомнений в макроэкономической стабильности у нас в стране нет в настоящее время. Стабильность российской экономики обеспечена», — уточнил Песков в беседе с журналистами.

Представитель Кремля пояснил, что доля ненефтегазовых доходов в бюджете страны планомерно увеличивается, хотя поступления от продажи углеводородов по-прежнему остаются весомой частью бюджета.

Ранее президент Владимир Путин привел конкретные цифры, демонстрирующие рост отечественного ВВП. Он отметил, что за последние три года совокупный прирост экономики страны составил 10%, и это происходит на фоне беспрецедентного санкционного давления, оказываемого западными государствами.