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НовостиПолитика23 июня 2026 9:43

Песков: стабильность экономики России обеспечена, несмотря на цены на нефть

Дмитрий Песков отметил, что доля ненефтегазовых доходов в бюджете России увеличивается
Семен ЗИМИН
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что устойчивость российской экономики не вызывает сомнений, даже несмотря на текущую конъюнктуру на сырьевых рынках.

«Никаких поводов для сомнений в макроэкономической стабильности у нас в стране нет в настоящее время. Стабильность российской экономики обеспечена», — уточнил Песков в беседе с журналистами.

Представитель Кремля пояснил, что доля ненефтегазовых доходов в бюджете страны планомерно увеличивается, хотя поступления от продажи углеводородов по-прежнему остаются весомой частью бюджета.

Ранее президент Владимир Путин привел конкретные цифры, демонстрирующие рост отечественного ВВП. Он отметил, что за последние три года совокупный прирост экономики страны составил 10%, и это происходит на фоне беспрецедентного санкционного давления, оказываемого западными государствами.