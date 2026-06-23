Ураган в Челябинской области сорвал купол с крестом с 200-летнего храма. Фото: настоятель храма отец Игорь

В селе Большой Куяш Челябинской области ураган, обрушившийся на населенный пункт в ночь с 22 на 23 июня, нанес серьезные повреждения храму Покрова Пресвятой Богородицы. Стихия полностью разрушила малый купол с крестом на приделе в честь Рождества Христова, сообщает «КП-Челябинск».

Издание уточняет, что храм Покрова Пресвятой Богородицы является памятником архитектуры федерального значения. Он был заложен в 1812 году, и в 2012 году отмечалось его 200-летие. Местные жители называют его главной архитектурной достопримечательностью села. В настоящее время оценивается полный масштаб ущерба, нанесенного стихией.

Сильный ветер, по словам очевидцев, бушевал в населенном пункте несколько часов, повалил деревья и повредил линии электропередачи, но храм, по предварительным данным, пострадал больше всего. К счастью, в результате происшествия никто из людей не пострадал

Ранее KP.RU писал, что в Свердловской области после урагана, обрушившегося 22 июня, за медицинской помощью обратились 16 человек. Стихия полностью разрушила 32 частных жилых дома, повредила еще 99 домов, 25 автомобилей и 15 линий электропередач, а также привела к введению режима чрезвычайной ситуации в Кушве.