В Воронежской области объявлен траур с 23 по 25 июня после ракетного удара ВСУ

В Воронежской области на период траура отменены все развлекательные мероприятия Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Воронежской области объявлен трехдневный траур после ракетного удара ВСУ. Он будет действовать с 23 по 25 июня. Такое заявление сделал на канале в «Максе» губернатор региона Александр Гусев.

«В связи с трагедией подписал указ об объявлении с 23 по 25 июня дней траура <...>. В течение трех дней на территории региона будут приспущены государственные флаги»

Как уточнил политик, всем культурным учреждениям и телерадиокомпаниям передано поручение изменить содержание трансляций и временно воздержаться от проведения развлекательных мероприятий.

Гусев заявил, что украинские боевики поступили максимально цинично, ударив по области в значимую для всей России дату - День памяти и скорби 22 июня.

KP.RU прежде сообщал, что совсем недавно украинские военные вновь атаковали Запорожскую область. Целью врагов стала школа в селе Водяное. К счастью, обошлось без пострадавших и жертв. Однако здание получило множественные повреждения - в нем разрушены окна и генератор.