Лавров: не хочу думать, что саммит на Аляска был нужен, чтобы дать передышку ВСУ Фото: REUTERS.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о своем нежелании подозревать, что итоги саммита России и США на Аляске де-факто привели к выигрышу времени для поставок вооружений киевскому режиму, вне зависимости от изначальных намерений организаторов.

«Я не хочу даже подозревать, что Аляска, как и действия европейских стран, была задумана, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима. Но на деле получилось так, как получилось», — сказал глава внешнеполитического ведомства в ходе своего выступления на 12-м посольском круглом столе, прошедшем в Дипломатической академии МИД РФ.

Ранее Сергей Лавров заявил, что позиция России по урегулированию конфликта на Украине, закрепленная на саммите в Анкоридже, остается неизменной. В Кремле отметили, что даже посте этого саммита на Аляске ситуация вокруг мирного процесса по Украине все еще остается непростой