Замглавы МИД Грушко заявил, что риск военного столкновения РФ и НАТО возрастает. Фото: Elisa Schu/GLOBAL LOOK PRESS

Риск военного столкновения России и НАТО возрастает. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

С таким заявлением дипломат выступил в кулуарах XII Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения». Тогда он коротко оценил ситуацию в мире и подчеркнул, что положение дел остается непростым.

«Возрастает риск военного столкновения», — сказал Грушко журналистам, говоря об отношениях между РФ и НАТО.

Немногим ранее глава МИД России Сергей Лавров предупредил о рисках прямого столкновения НАТО и РФ. По словам министра, такая ситуация может быстро перейти к обмену ядерными ударами. Также Лавров говорил, что сейчас международная обстановка остается опасной для глобальной безопасности.