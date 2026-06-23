Президент Чехии обратился с иском в Конституционный суд: что стало причиной

Президент Чехии Павел оспорит в суде исключение из делегации на саммит НАТО Фото: REUTERS.

Президент Чехии Петр Павел обратился с иском в Конституционный суд республики. Поводом стало решение правительства не включать его в состав делегации на предстоящий саммит НАТО, который пройдет 7-8 июля в Анкаре. Об этом сообщает агентство ЧТК со ссылкой на администрацию главы государства.

В канцелярии президента заявили, что Петр Павел считает действия кабмина беспрецедентным и крайне неудачным шагом, ограничивающим конституционные полномочия лидера страны.

В своем иске глава государства просит суд четко определить, кто вправе принимать решения об участии президента в подобных мероприятиях, либо обязать правительство не создавать административных препятствий для работы высшего должностного лица.

Накануне правительство утвердило состав чешской делегации, в которую вошли премьер-министр, а также главы МИД и Минобороны.

Премьер Андрей Бабиш объяснил отсутствие президента в списке спецификой повестки саммита. По его словам, в Анкаре ключевой темой станут оборонные расходы стран-членов альянса, поэтому представлять страну должны руководители профильных ведомств и исполнительной власти.

Пресс-служба КС уже подтвердила получение президентского иска. Из-за близости дат проведения саммита дело будет рассмотрено в ускоренном порядке.