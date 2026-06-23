Лукашенко щелкнул Зеленского по носу за угрозы: у Белоруссии есть все, что нужно. Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Белоруссия имеет все необходимое, чтобы защитить собственное население от любого агрессора. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. Его слова передает БелТА.

На тему обороноспособности республики Лукашенко высказался во вторник, 23 июня. Тогда, выступая после угроз главы киевского режима Владимира Зеленского «навести порядок в Белорусии», он подчеркнул, что у страны есть все необходимое для защиты своего населения. Причем дать отпор, отдельно отметил Лукашенко, страна может абсолютно любому агрессору.