В Китае предупредили Европу о последствиях разрыва отношений с Москвой: цена ошибки будет огромной Фото: REUTERS.

В Китае предопределили Европу. Брюссель, по мнению Пекина, может заплатить огромную цену, если решит полностью разорвать отношения с Москвой. Об этом пишет издание Sohu.

«Когда Европа действительно решит полностью отрезаться от России, цена, которую ей придется понести, вероятно, будет намного больше, чем предполагают политики Запада», — об этом говорится в сообщении от китайского издания.

Тут речь идет о санкциях, которые вводит ЕС против России. Действительно, как и утверждал президент России Владимир Путин, Брюссель сам страдает из-за введенных ограничений. При этом экономика РФ отлично адаптировалась и продолжает развиваться. А вот ЕС страдает из-за санкций и разгорающегося топливного кризиса на фоне конфликта в Иране.