Фон дер Ляйен планирует визит в Армению для демонстрации поддержки Фото: REUTERS.

Делегация Евросоюза во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен планирует посетить Армению 1 июля. Визит призван высказать решительную поддержку премьер-министру Николу Пашиняну после победы его партии на прошедших в июне парламентских выборах, которые эксперты называют референдумом о геополитическом будущем страны. Об этом пишет издание Politico.

«Мы видим, что Армения находится под сильным и постоянным давлением со стороны России. Этот визит призван дать четкий сигнал: Европа с вами», — анонимно прокомментировал ситуацию один из европейских чиновников.

Ради этой поездки Брюссель даже пошел на беспрецедентный шаг, отменив запланированное на 1 июля заседание Коллегии Еврокомиссии. В связи с этим было временно отложено рассмотрение ряда важных законов, включая инициативы по оборонной продукции, единому рынку и госзакупкам.

Авторы публикации обратили внимание на то, что Ереван активно переориентируется на Запад. Армения приостановила членство в ОДКБ и нацелена на Евросоюз.

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва видит действия Армении как угрозу интеграции с Россией. Он отметил попытки пересмотра истории и географии соседних народов, подчеркнув, что российская сторона будет противостоять этим тенденциям.