Блогерша Александра Митрошина вышла на связь после 1,5 года домашнего ареста. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

Блогерша Александра Митрошина впервые вышла на связь после 1,5 года домашнего ареста. Она опубликовала пост в социальных сетях.

Все это время Митрошиной нельзя было пользоваться телефоном и интернетом, а также выходить из квартиры. После снятия ограничений она рассказала, что друзья, близкие и подписчики завалили ее цветами.

Блогерша также сообщила, что с нее сняли электронный браслет. Теперь Митрошина планирует вернуться к соцсетям и записывать подкасты.

Немногим ранее Тверской районный суд Москвы конфисковал у Митрошиной 115 миллионов рублей. Блогершу признали виновной в легализации денежных средств в особо крупном размере. По версии обвинения, сделки с недвижимостью были связаны с отмыванием 127 миллионов рублей, которые она получила после уклонения от уплаты налогов.