Путин: свыше тысячи образцов оружия РФ прошли испытания в боевых условиях на СВО

Президент России Владимир Путин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Порядка тысячи образцов различного оружия ВС России прошли испытания в боевых условиях в зоне спецоперации. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

«С началом СВО произошло качественное развитие многих видов вооружений, в том числе БПЛА с усовершенствованной системой обнаружения и барражирующие боеприпасы, робототехнические комплексы различного назначения и многое другое», - отметил глава государства.

Политик также добавил, что войскам РФ удалось наладить оперативный обмен информацией между военными в зоне боевых действий и оборонными предприятиями.

Ранее Владимир Путин сообщал, что российская армия продолжает уверенно продвигаться вперед. Успехи российских солдат фиксируются на всех направлениях. По его словам, боевики ВСУ не в состоянии сдержать этот натиск.