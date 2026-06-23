Разрушительный смерч заблокировал 16 горняков в шахте под Кушвой Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области продолжают ликвидировать последствия мощнейшего урагана, обрушившегося на город Кушва. Из-за разгула стихии и последовавшего отключения электроэнергии в местной шахте оказались заблокированы 16 горняков. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер, лично прибывший на место происшествия.

По данным МЧС, эпицентром стихии стал Кушвинский пруд, где образовался смерч, прошедший затем на север по улицам Коммуны, Первомайской и Чапаева. Главной угрозой была ситуация под землей, возникшая из-за обесточивания предприятий.

Благодаря оперативным действиям спасателей, к четырем часам утра вторника, 23 июня, всех заблокированных рабочих удалось успешно поднять на поверхность. Их состояние оценивается как нормальное.

«У нас было много задач, которые нужно было решать ночью. Самое главное — 16 человек были заблокированы в шахте. Работа была организована, все шахтеры вышли», — подчеркнул глава региона.

Сейчас внешнее энергоснабжение шахты восстановлено, предприятия города работают штатно. Для пострадавших жителей развернут пункт временного размещения на 50 мест. Спасатели продолжают разбор завалов, задействовав беспилотники для оценки масштаба разрушений.

Напомним, Торнадо повредил 124 частных дома, из которых 32 разрушены полностью, пострадали 16 человек. Без света остались тысячи жителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Город обесточен»: мощный торнадо обрушился на Свердловскую область

16 человек пострадали, почти 100 домов повреждены: на город в Свердловской области обрушился страшный смерч