Грушко: Россия следит за учениями Польши, Франции и Литвы в Сувалкском коридоре Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Россия внимательно следит за учениями Польши, Литвы и Франции под названием «Отважный кабан», которые проходят в Сувалкском коридоре вблизи Калининградской области. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на полях международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».

«Мы следим за всеми учениями, внимательно за ними наблюдаем, и в случае необходимости будем принимать все меры, которые необходимы для обеспечения нашей безопасности, в том числе в отношении "Отважного кабана"», — сказал дипломат журналистам.

Сувалкский коридор — это 65-километровый участок вдоль польско-литовской границы, который является единственной сухопутной связью между Прибалтикой и остальной Европой.

Ранее политолог Владимир Оленченко в интервью KP.RU отмечал, что вопреки заявлениям НАТО о «защите от российского вторжения» на учениях отрабатываются наступательные сценарии, включающие перерезание железной дороги между Калининградом и Белоруссией и нанесение ударов по эксклаву. Он также указал, что инициатором маневров выступил Париж.