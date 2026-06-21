Польша, Литва и Франция проводят учения вблизи Сувалского коридора. Фото: REUTERS.

Военные учения под странным названием «Отважный кабан» проводят в эти дни вблизи Калиниинградской области три страны НАТО: Польша, Литва и Франция. Местом маневров выбран Сувалкский коридор - участок вдоль польско-литовской границы, по которому проходит кратчайший 65-километровый путь из Белоруссии в Калининградскую область. Немаловажно, что это единственная сухопутная граница, связывающая Прибалтику с Польшей и дальше со всей недружественной нам Европой. В учениях участвуют 6 тысяч военнослужащих и 600 единиц техники - наземной и воздушной. Польшу представляет механизированная дивизия, Литву - подразделения пехотной бригады и драгунского батальона, из Франции прибыли десантники.

Учения НАТО проходят под названием "Отважный кабан" Фото: REUTERS.

На картах НАТО коридор отмечен как «первостепенная цель будущей российской агрессии». По крайней мере, именно такими западные эксперты, судя по их высказываниям, представляют планы Москвы по соединению Калининградского эксклава с территорией Союзного государства России и Белоруссии. Однако, по мнению политолога-международника Владимира Оленченко, захват Сувалок не имеет для россиян военного смысла. «Это сильно заболоченная местность, где проложена лишь одна дорога для гужевого транспорта, а сами поляки называют этот район медвежьим углом», - указал эксперт в интервью KP.RU. Наоборот, вопреки заявлениям о «защите от российского вторжения» сценарий наступательных действий на этих учениях отрабатывают сами натовцы. А эти действия предусматривают перерезание железной дороги между Калининградом и Белоруссией и нанесение ударов по «янтарному краю». Но вообще-то, грузовое сообщение по этой дороге в Калининград и обратно и так сейчас заблокировано. Вся логистика, в том числе военная, идет морским путем.

Вопреки заявлениям о «защите от российского вторжения» сценарий наступательных действий на этих учениях отрабатывают сами натовцы. Фото: REUTERS.

По словам Оленченко, инициатором учений выступил Париж. «Макрон жаждет выйти в лидеры Европы и решил прислониться к Прибалтике. Сначала были французские корабли на Балтийском море, теперь вот и маневры на суше», - отмечает политолог. - «К тому же он предложил Евросоюзу французский ядерный зонтик, а с учетом того, что в Калининграде размещено российское ядерное оружие, участие Франции в этих учениях приобретает особое значение».

«Отважный кабан» – лишь часть целенаправленной стратегии Европы ухудшить положение Калининградской области. Военные стратеги и политики НАТО прямо указывают, что в случае конфликта с Россией регион станет военной целью – об этом недавно говорил глава ВВС ФРГ Хольгер Нойманн. А министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис и вовсе пригрозил «сровнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы», размещенные в области.

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