Матрос Севморфлота получил 15 лет колонии за госизмену и диверсию по заказу СБУ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Северный флотский военный суд приговорил матроса-срочника за госизмену и диверсию. В мае прошлого года, будучи дежурным оператором комплекса РЭБ в Мурманской области, он по заданию незнакомца из Telegram сфотографировал график технического обслуживания и повредил кабели управления двух модулей радиопомех, получив за это 2500 долларов.

«В результате противоправных действий Министерству обороны РФ был причинен имущественный ущерб и произошло длительное неконтролируемое командованием Северного флота отключение радиоподавления воздушного пространства в зоне ответственности комплекса РЭБ», - пишет «КП-Мурманск».

Уточняется, что своими действиями матрос создал угрозу поражения объектов Северного морского флота украинскими беспилотниками, для чего, вероятно, его и убеждали повредить системы РЭБ и слить график их обслуживания.

Матроса признали виновным и назначили ему наказание в виде 15 лет лишения свободы. Из них первые три года он проведет в исправительной колонии, после чего будет переведен в колонию строгого режима.

Ранее KP.RU сообщил, что 21-летнего жителя Воронежа задержали за антироссийскую деятельность по заказу кураторов из СБУ.