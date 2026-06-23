Главарь киевского режима Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский не поедет в Польшу на саммит. О том, что бывшему комику закрыли туда путь, рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

«Я возглавлю украинскую делегацию и в целом нашу работу на URC-2026 в Гданьске. В состав украинской команды на конференции войдут представители украинского бизнеса, руководители государственных компаний, представители наших общин со всей страны и, конечно, чиновники и парламентарии», — отметила представитель киевского режима.

Киев хочет на саммите добиться новых партнерств и заключить новые контракты по доставкам оружия. Однако она не назвала причину, по которой Зеленский не поедет в Варшаву. Не исключено, что это произойдет из-за ссоры Зеленского и президента Польши Кароля Навроцкого. Бывший комик в своих высказываниях перешел все границы.