«Я понимаю общественное настроение»: Туск признал, что конфликт поляков и украинцев неизбежен

Премьер-министр Польши Дональд Туск Фото: REUTERS.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что конфликт между поляками и украинскими беженцами был неизбежен с самого начала. По его словам, прием более миллиона человек не мог не спровоцировать напряженность в обществе. Такую информацию глава правительства озвучил перед заседанием кабмина.

«Польско-украинские отношения — это вопрос, над которым мы работаем, чтобы минимизировать потери. Хочу сказать, что я понимаю общественное настроение. Мы с самого начала знали, что прием более миллиона беженцев из Украины спровоцирует конфликт», — уточнил премьер.

Туск признал, что надеялся на улучшение отношений между странами благодаря героизму украинских военных и солидарности поляков. Однако политики по обе стороны границы, по его мнению, заинтересованы в разжигании розни, а не в укреплении дружбы. Премьер подчеркнул, что не будет поддерживать эту напряженность, даже если это популярно внутри страны.

Глава правительства призвал обе стороны вести себя порядочно ради стратегической безопасности Польши. Он добавил, что подготовлена конференция по Украине в Гданьске, и встречи там еще продолжаются. Кто именно примет участие с украинской стороны, решат без его вмешательства.

Ранее стало известно, что в Польше уже обосновались члены мафиозной банды с Украины. В кругах силовых структур идёт обсуждение возможных угроз, связанных с появлением украинской мафии в стране.